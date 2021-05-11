ألمانيا تمنع فيسبوك من استخدام بيانات واتسآب لمخاوف تتعلق بالخصوصية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور يأتى فى أعقاب الجدل حول شروط الخصوصية الأخيرة لتطبيق المراسلة والتى تعتقد السلطة أنها غير قانونية.

ويأتى هذا أيضًا أثر مناقشات طارئة فى هامبورج بعد أن طلب "واتسآب" من المستخدمين الموافقة على الشروط الجديدة أو التوقف عن استخدامه، ويستخدم تطبيق "واتسآب" حوالى 60 مليون مستخدم فى ألمانيا.

ومن جانبه، قال يوهانس كاسبار رئيس هيئة حماية البيانات فى هامبورج، "إن هذا الأمر يسعى إلى تأمين حقوق وحريات الملايين من المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام فى جميع أنحاء ألمانيا".