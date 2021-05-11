جوجل تطلق خدمة جديدة لزيادة المنافسة فى قطاع المدفوعات الرقمية

ويمكن لمستخدمى "Google Play" فى الولايات المتحدة الآن تحويل الأموال إلى الهند وسنغافورة، مع وجود خطط للتوسع إلى نحو 200 دولة بنهاية العام الجارى.
ويمثل دخول جوجل فى سوق التحويلات الرقمية التى تبلغ تكلفتها 470 مليار دولار خطوة أخرى من جانب شركة التكنولوجيا لتوسيع عروض خدماتها المالية، مما أدى إلى زيادة المنافسة فى قطاع المدفوعات الرقمية.
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