فيديو- ولاد الأصول الحلقة 29.. أصالة أهالى سندنهور بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - سلّط الإعلامى محمد على خير فى الحلقة 29 من برنامجه «ولاد الأصول» المُذاع على الراديو 9090 فى رمضان 2021، الضوء على أصالة قرية سندنهور الواقعة قبل مركز طوخ والتابعة لبنها عاصمة القليوبية، بعد حادث تصادم قطار طوخ.





وأشاد «خير» بأصالة أهالى القرية بعد إحضارهم للإفطار للأشخاص الذين كانوا يعملون على إنقاذ المصابين فى نهار رمضان، مؤكدًا أنَّ «الناس جريت تنقذ المصابين وتساعد الدفاع المدنى؛ لأنهم كانوا أقرب للمكان من أى جهاز مسئول». وعبّر عن سعادته بـ«الطوابير التى شهدتها القرية عند التبرع بالدماء، بالإضافة إلى خروج كل أهالى القرية والقرى المجاورة بالإفطار وما يحتويه من طعام ومياه وعصير ولبن وتمر عشان يفطروا الناس اللى بتشتغل فى الإنقاذ»، مؤكدًا أنَّ أهالى القرية يُعتبرون بيتًا من بيوت حلقات «ولاد الأصول».

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