العثور على أقدم مقبرة بشرية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ويصل عمر بقايا الهياكل العظمية التى عثر عليها فى المقبرة، 78 ألف سنة، وهو ما يشير إلى توافقها مع العصر الحجرى الأوسط.

وكان علماء الآثار قد عثروا فى عام 2013 على أول بقايا العظام، وبعدها بأربعة أعوام تم العثور على حفرة دائرية مملوءة برواسب رخوة وعظام هشة، بعمق ثلاثة أمتار تحت الأرضية الحالية لمغارة "Panga-ya-Saidi"، نقلت إلى المركز الوطنى لبحوث التطور البشرى فى إسبانيا.

وتبين بعد دراسة هذه العظام بشكل مفصل، أنها تعود لطفل من جنس Homo sapiens عمره يتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات، كما أكدت مديرة المركز، ماريا مارتينون توريس، أن عدة أجزاء من الهيكل العظمى بحالة جيدة.

وعثر العلماء فى نفس المكان على أدوات حجرية تعود إلى العصر الحجرى الأوسط الإفريقى.