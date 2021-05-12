صور .. عبايات أنيقة لصلاة العيد

جدة - نرمين السيد - ويمكن للنساء شراء العبايات ذات اللون الأزرق لمظهر العيد لأجل الظهور فى ألوان منعشة تضفى حالة من البهجة خلال أجواء العيد.

ومن الممكن الاستعانة بالعباية خضراء اللون حتى تخطف الأنظار حولها، والمزينة بحزام ذى خطوط ذهبية عصرية على كامل التصميم مع حذاء كعب أسود.

وتلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتداء العبايات المطرزة فى العيد، لكونها تضفى نوعا من الأناقة الذى لا يختفى مع مر السنين.

وترغب البعض فى الظهور فى إطلالات مختلفة لذلك يفضلن اختيار الجذابة منها العبايات بنفسجية اللون المطرزة بالزهور الفضية اللامعة فى أطراف الأكمام.