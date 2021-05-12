سامسونج تحذر مستخدميها من ثغرة أمنية فى هواتفها

جدة - نرمين السيد - وأشارت سامسونج إلى وجود ثغرة أمنية تضرب هواتف أندرويد، كما نصحت مستخدميها بضرورة تثبيت تحديث طارئ لوقاية بياناتهم.

وأوضحت أنه يجب على مستخدمة "جالاكسى" تثبيت آخر تحديث على هواتفهم لمنع اختراقها، حيث تضرب تلك الثغرة الأمنية عشرات الملايين من هواتف أندرويد، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى إكسبريس".

وتتمثل الثغرة فى سلسلة من الأنظمة الموجودة على شرائح مدمجة فى الهواتف تسمح لها بالاتصال بالويب، ويمكن استخدامها للسيطرة على الهواتف واختراقها.

ومن الممكن استغلال الثغرة من قبل الهاكرز لاختراق الحسابات البنكية من خلال التلصص على الرسائل النصية، حيث أوضح باحثون فى شركة "Check Point" للأمن الإلكترونى مسبقا، إنهم اكتشفوا الثغرة فى معالجات شركة "Qualcomm" الأمريكية، والتى تعمل بها معظم هواتف أندرويد، حيث تشمل هواتف سامسونج، ووان بلس، وجوجل وغيرها.