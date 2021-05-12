مع حلول عيد الفطر.. كيف تتخلصين من بقع الحائط دون إتلاف الدهان؟

جدة - نرمين السيد - وتلجأ النساء إلى الاستعانة بالوصفات المختلفة للقضاء على البقع العالقة بحوائط المنزل دون إتلافها، ولكن تعد المنظفات الطبيعية الأكثر أمانا، لعدم احتوائها على المركبات الكيميائية الضارة التى تستخدم فى تنظيف المنزل.

وتعمل وصفة قشور الليمون والبيكنج بودر من الوصفات السحرية التى تظهر نتيجتها من أول استخدام كما أنها تحافظ على لون الطلاء، ونحتاج إلى:

-قشور ليمون.

-3 أكواب من الماء.

-كيس من البيكنج بودر.

-نصف كوب كلوركس ألوان.

-2 ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل.

-زجاجة بها رشاش.

-قطعة قماش نظيفة.

ولتحضيرها يجب وضع قشور الليمون فى إناء على النار وإضافة الماء إليه لمدة 15 دقيقة، ويوضع الماء الناتج مع باقى المكونات وتضاف إلى الزجاجة وترج جيدا، ثم رشها على مكان البقع وتترك لمدة 5 دقائق ثم مسحها بقطعة قماش.

كما يمكن الاستعانة بمعجون الأسنان فى إزالة البقع من الجدران دون خدش أو تلف الدهان، ولتحضيره نحتاج إلى لتر من الماء و 2 ملعقة كبيرة من معجون الأسنان وربع كوب من الديتول المخفف واسبونج لتنظيف الجدران، ويجب خلط تلك المكونات فى الماء واستخدام اسبونج التنظيف وفرك البقع بها لمدة 5 دقائق ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة ومبللة.