فيديو- أكلة سهلة .. طريقة تحضير الغريبة

جدة - نرمين السيد - وأوضح حسونة وقال إن الغريبة لابد أن يكون لونها أبيض، ولكن عند تركها للاحمرار تصبح "ناشفة".
ولتحضير الغريبة على طريقة الشيف حسن حسونة، يجب إحضار 2 كوب من السمن، وسكر بودر منخول، و10 بيضات، و4 أكواب من الدقيق الفاخر.
ويجب وضع السمنة أولا ثم إضافة السكر عليها حتى ذوبانهم، ثم إضافة البيض "وضربهم بالمضرب"، وبعدها يتم وضع الدقيق عليها تدريجيا، وتترك لمدة نصف ساعة ثم تقطيعها وتكويرها والضغط عليها قليلا ووضع الفصدق من فوق وتثبيته.
وأضاف حسونة ضرورة دهان الصاج بمادة دهنية وإدخاله الفرن على حرارة 170 درجة، وتركها لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.
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