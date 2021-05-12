فيديو- رمضان فى العالم.. أغرب عادات شهر الصيام فى اليونان

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب خلال حلقة برنامج "رمضان فى العالم" أن المسلمين فى اليونان بالرغم من أنهم أقلية إلا أن لهم مكانة خاصة فى اليونان.
وأشارت قائلة: "اليونانيون قبل الاحتفال برمضان فى الشارع، يبدأون فى الاحتفال به على السوشيال ميديا ويزعون الإمساكيات".
وأوضحت أنهم لم يغلقوا المدارس طوال شهر رمضان، ويجمعون الصدقات لصرفها على الطلبة خلال فترة الامتحانات فى ذلك الشهر.
وأضافت أن اليونانيين يدخلون المساجد فى هدوء ولا يرغبون فى التجمعات، كما أن الموائد لا تقام إلا فى المساجد.
ولا يقرأ كل فرد جزءًا من القرآن الكريم، بل يتجمعون سويا بعد صلاة العصر فى المساجد ويقع الاختيار على شخص صوته جميل ليتلو عليهم القرآن.
وتحث المساجد فى كل خطبة بصلاة التراويح على التسامح والخير، كما يتجمعون فى كل بين مرة للحصول على وجبة الإفطار.
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