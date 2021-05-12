اسمع منى.. حكاية الأوبئة التى ضربت مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت: "من كام يوم كنت باتفرج على التليفزيون كعادتنا فى رمضان، وبالصدفة كان شغال مسلسل "الحرافيش" وأنا أحب مشاهدة الأعمال القديمة، وهذا المسلسل عن رواية للكاتب والأديب الكبير نجيب محفوظ، والحلقة كانت تحكى عن فترة انتشار الطاعون فى مصر بالتفصل، وبتحكى عن الرعب والخوف اللى بتسببه للناس وكما عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وقتها لمنع تفشى الوباء".

وأضافت: "كان فيه مناد يمسك طبلة وبيلف فى كل الشوارع عشان يحذر الناس من انتشار الطاعون، ويقولهم إنهم لازم يحافظوا على نفسهم وكان ينادى ويقول: "دى شوطة وجت فى البلد.. الحكومة بتقول لكم ابعدوا عن الزحام، وابعدوا عن المقاهى وعليكم بالنظافة، أهم حاجة النظافة والمية تغلوها قبل ما تشربوها وعليكم بالليمون وماء البصل واللى يحس بأى أعراض يسلم نفسه للحميات فى الحال بدون تأخير، واشكروا الله وارضوا بقضائه".

وتابعت داليا الخطيب: "اندمجت جدا مع الحلقة وبعد ما خلصت دماغى اشتغلت كالعادة، وفضلت اسأل نفسى أسألة كتير إمتى المرض ده دخل مصر، وإزاى؟ وهل فيه أوبئة تانية كانت موجودة؟ وقعدت أدور وأعرف الحكاية بنفسى".

واستطردت: "أقدم الأوبئة التى عرفها المصريون القدماء من أيام الفراعنة كان مرض الدرن أو السل زى ما كان بعض الناس بيسموه، وكان عبارة عن ميكروب معد، والمؤرخون بيقولوا إنهم وجدوا أثار السل فى العمود الفقرى لبعض مومياوات المصريين القدماء، وحصد أرواح الكثير من المواطنين".

وقالت: "نأتى بعد ذلك لأخطر الأمراض التى عرفها التاريخ وهو مرض الطاعون، وكانوا بيسموه وقتها الموت الأسود أو الموت الكبير، ودخل الطاعون مصر أول مرة سنة 1347 وكان منتشرا فى أوروبا وانتقل إلى مصر عن طريق السفن التى كانت بتيجى من الخارج، ورجع مرة ثانية لمصر سنة 1791، ومرة كمان فى عهد محمد على باشا، ووقتها قدرت مصر تفكر بطريقة مختلفة وجديدة اللى هو فعلا كانت سابقة بخطوة وقدروا يعملوا أماكن زى أماكن العزل، وكانوا بيتخلصوا من ملابسهم وأدواتهم الشخصية حتى لا تنتقل العدوى، وكانت تتم معاقبة الأسر التى تتستر على أحد أفرادها المصابين بالمرض، وكان فيه حاجة زى الحجر الصحى لأى فرد قادم إلى مصر من الخارج وبسبب الإجراءات دى قدراو إنهم يحاوطوا المرض ويمنعوا انتشاره".

وتابعت: "بعد ما خلصنا من الطاعون جالنا الكوليرا واللى كانت بداية دخولها لمصر سنة 1883 وظهر لأول مرة فى دمياط وانتقل عن طريق سفينة بريطانية كان موجود فيها مواطن إنجليزى مصاب، ومن هنا انتشر المرض، وبمرور الوقت تمكنت مصر من التخلص من هذا الوباء".

وأضافت: "أعمال كثيرة سواء سينما أو دراما تحدثت عن فترة الكوليرا فى مصر منها فيلم "صراع الأبطال" الذى تم إنتاجه عام 1962 من بطولة شكرى سرحان وسميرة أحمد، وفيلم "اليوم السادس"، وكمان مسلسل "الوتد" للفنانة الكبيرة هدى سلطان".

واختتمت: "فيه وباء اسمه الملاريا، وده ظهر عام 1943 وانتشر أكثر فى الريف، وتمكنت الحكومة المصرية من القضاء عليه تماما سنة 1945، وفى القرن الحديث ظهر أكثر من وباء لكن تمت السيطرة عليه آخرها فيروس كورونا".