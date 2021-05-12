فيديو- مكسرات لميس: حسين عجوة.. سبب إنشاء كلية الهندسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأشارت لميس خلال "مكسرات لميس" إلى أن بداية إنشاء كلية الهندسة فى مصر يعود لشاب فلاح صغير يدعى "حسين عجوة" وكان السبب وراء دفع محمد على لإنشاء تلك الكلية.

وأوضحت أن ذلك الشاب جاء إلى محمد على وصمم على مقابلته، لإقناعه بعمل "أول مضرب أرز كبير بـ اثنين من الثيران"، ونجح فى تنفيذ ذلك فى دمياط مثلما أمره محمد على، وطلب منه إنشاء واحد آخر فى رشيد، لذلك قرر محمد على خلال عام 1820 إنشاء مدرسة المهندسخانة.

وتابعت لميس حديثها خلال الحلقة عن عملة "نوب نفر" وهى أول عملة فرعونية تم صكها باسم الملك "تاخوس" منذ عام 350 قبل الميلاد، والتى تعنى بالذهب الجيد أو الذهب الخالص.

وقالت لميس جابر عن عباس ابن فرناس، أنه عالم مخترع موسوعى ولد فى رندة بإسبانيا، فى زمن الدولة الأموية فى الأندلس، واشتهر بمحاولته الطيران، إضافة إلى كونه شاعراً وعالمًا فى الرياضيات والفلك والكيمياء.

وأضافت أن محاولته فى الطيران سبقها محاولات عدة معتمدة على مناهج علمية، كما أنه صنع "الميقاطة" للتعرف على الأوقات، بالإضافة إلى أنه أجاد العمل بالرسم الهندسى وتكريما له أطلقت ناسا اسمه على فوهة قمرية، وفى إسبانيا تم افتتاح جسر عباس ابن فرناس.