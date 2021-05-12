كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الحضارة المصرية علمت العالم الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى خلال "كلام محترم" إلى أن هناك معانى كثيرة لمجموعة من القيم، البعض يعتبرها أصلها الكتب ولكن الحقيقة أن مورث تلك القيم هو الإنسان، أى قبل علم النفس والفلسفة ونزول الرسالات السماوية والتاريخ والحضارة.

وقال الطاهرى: "الحضارة المصرية هى اللى علمت العالم الإنسانية، وخاطب المستمعين قائلا: "احنا الأصل ودى مش مبالغة .. دى معرفة لقدرنا".

وأضاف أن رسالة برنامج "كلام محترم" تأسست على كل موروث مصرى، قائلا: "الموروث الثقافى والقيمى والحضارى حاولنا نوصله على الهواء للمستمع المصرى".