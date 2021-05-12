فيديو- رامبو وكراميلا.. سوسكا تعود للقط ويقرر الكلب السفر

جدة - نرمين السيد - واتصلت سوسكا بكراميلا ولكنه لم يرد عليها، ثم اتصل بالكلب رامبو ليعاتبه على أنه أعطاها رقمه.
وتحدثت سوسكا مع صورة جدها لتشكو له من تصرف كراميلا، وتقول له إنه "كبر فى نظرى جدا يا جدى .. وذيله مش هيقدر يفرق بينا"، ورد عليها جدها قائلا: "كراميلا جدع وبالرغم من أنه سبب فى موتى بعد اختراع البولوبيف بالكوارع لكن أنا مش زعلان منه".
وتحدث عادل صاحب المزرعة مع زوجته، ليخبرها عن حادثة "عمرو وشيرى" وسمع رامبو عن تلك الحادثة أثناء سفرهم وتم احتجازهم فى الرعاية المركزة وحزن عليهم لأنهم أول من اشتروه، وأخبر رامبو كراميلا بتفاصيل الحادثة واتفقوا على زيارتهم.
وحزنوا جدا عندما شاهدوا عمرو وشيرى وهم بالعناية المركزة، وفى النهاية تمت إفاقتهم، وجاءت سوسكا لكراميلا حتى تراه وتطمئن عليه وقالت له أنها ستقوم بتعويض ما ينتقصه، ثم قرر رامبو السفر مع والدته ووالده.
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