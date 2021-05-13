عمارة الحاج رمضان.. أحمد يونس يستعرض طقوس صناعة كعك العيد فى الريف

جدة - نرمين السيد - حرص الإعلامى أحمد يونس على التواجد مع مجموعة من الريفيات أثناء عمل كعك العيد، اليوم الأربعاء، فى الحلقة الأخيرة من برنامج "عمارة الحاج رمضان" والمذاع عبر الراديو 9090.





واستطلع أحمد يونس رأى ربات البيوت فى الطقوس السابقة ليوم عيد الفطر من صنع أنواع الكعك المختلفة، والطريقة الصحيحة لصناعته. وتحدثت الريفيات مع أحمد يونس عن الفوارق بين كعك العيد وكعك العروسة فى البلاد الريفية، مؤكدات أن هذه من الضرورات فى الأفراح.

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