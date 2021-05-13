جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الأمريكية، إنه يمكن لمستخدمى لوحة المفاتيح الجديدة، أن ردوا على الرسائل الواردة عن طريق الكتابة وإدخال النصوص.
وأوضحت "جوجل" أن "Gboard" هى لوحة مفاتيح ذكية مثل تلك التى تتواجد فى بعض الهواتف الذكية المزودة التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.
وأشارت إلى أن تتوقع الكلمة التى يرغب المستخدم فى كتابتها إذا سحب إصبعه عبر الشاشة من زر إلى آخر، بدلا من النقر على كل زر بشكل منفصل لكتابة الكلمات.
وهناك عدة توصيات خاصة بالكلمات أعلى لوحة المفاتيح يمكن تعيينها كبدائل، إذا كانت الكلمة التى تعرضها اللوحة لا تتطابق مع ما يرغبه المستخدم.
وتدعم واجهة المستخدم Gboard عمليات الإدخال الصوتى واختيار الرموز التعبيرية، كما تتيح للمستخدم تغيير اللغة باستخدام لوحة المفاتيح مباشرة، إضافة لغة جديدة من خلال لمس زر المسافة لعدة ثوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطلق لوحة مفاتيح ذكية جديدة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.