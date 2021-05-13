جوجل تطلق لوحة مفاتيح ذكية جديدة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الأمريكية، إنه يمكن لمستخدمى لوحة المفاتيح الجديدة، أن ردوا على الرسائل الواردة عن طريق الكتابة وإدخال النصوص.

وأوضحت "جوجل" أن "Gboard" هى لوحة مفاتيح ذكية مثل تلك التى تتواجد فى بعض الهواتف الذكية المزودة التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وأشارت إلى أن تتوقع الكلمة التى يرغب المستخدم فى كتابتها إذا سحب إصبعه عبر الشاشة من زر إلى آخر، بدلا من النقر على كل زر بشكل منفصل لكتابة الكلمات.

وهناك عدة توصيات خاصة بالكلمات أعلى لوحة المفاتيح يمكن تعيينها كبدائل، إذا كانت الكلمة التى تعرضها اللوحة لا تتطابق مع ما يرغبه المستخدم.

وتدعم واجهة المستخدم Gboard عمليات الإدخال الصوتى واختيار الرموز التعبيرية، كما تتيح للمستخدم تغيير اللغة باستخدام لوحة المفاتيح مباشرة، إضافة لغة جديدة من خلال لمس زر المسافة لعدة ثوان.