صور.. موضة الأظافر فى عيد الفطر وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وكشفت مجلة "إن ستايل العالمية"، أن اللون اللامع من طلاء الأظافر والذى يعرف باسم velvet nailpolish المخملى أو القطيفة فهو يعد من ترندات طلاء الأظافر لهذا العام والذى يمكن من خلاله تجديد اللوك الخاص بك فى العيد أو المناسبات.

وتناسب تلك الموضة جميع أنواع البشرة سواء القمحية أو السمراء أو البيضاء، وذلك لتنوع ألوانه منها الأسود والروز جولد والرمادى والسيلفر والنود والأبيض، فهم أبرز الألوان فى صيف 2021.

كما تفضل الكثير موضة مزاج أكثر من لونين مثل الموف مع الباستيل أو الأخضر، ويمكن تنسيقها بسهولة من الملابس الكاجوال أو السواريه .

وتطبق تلك الموضة مع تقنيات الأظافر والإكلريك والهارد جيل أو تركيب الأظافر.