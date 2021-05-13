ذا فيرج: شبكات واى فاى ثغرة فى حياة الملايين

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن نقاط الضعف التى كشف عنها الباحث تشمل كيفية تعامل شبكات واى فاى مع أجزاء كبيرة من البيانات، وكذلك تنفيذ تقنيات شبكات واى فاى من الشركات المصنعة.

وقال الباحث "فانهوف" إن الثغرات الجديدة يطلق عليها "FragAttacks" والتى يمكن استغلالها من قبل المتسللين، ما يسمح لهم باعتراض البيانات الحساسة، أو إظهار مواقع ويب مزيفة للمستخدمين، حتى لو كانوا يستخدمون شبكات واى فاى مؤمنة، ويمكنهم أيضًا من الناحية النظرية استغلال الأجهزة الأخرى على شبكة الواى فاى المنزلية.

وأبلغ "فانهوف" تحالف واى فاى عن نقاط الضعف التى تم رصدها حتى يمكن تصحيحها قبل الكشف عنها للجمهور، مشيرًا إلى أن بعض الثغرات الأمنية ليس من السهل استغلالها بشكل خاص، بينما من الممكن الاستفادة من بعض تلك الثغرات بكل سهولة.

وقال إن الثغرات منتشرة على نطاق واسع، ما يؤثر على العديد من الأجهزة وبالتالى هناك الكثير من التحديثات الذى يجب القيام به.

كان فانهوف قد اكتشف فى عام 2017 ثغرات خطيرة فى بروتوكول "WPA2" المسؤول عن حماية شبكات الـ"واى فاى"، تسمح للقراصنة باختراق هذه الشبكات وسرقة معلومات حساسة من الأجهزة المتصلة بها.