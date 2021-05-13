شاومى تنافس أبل وتطلق سماعة أذن جديدة

جدة - نرمين السيد - وتتمكن سماعة شاومى من إلغاء الضوضاء، وتعمل فى ثلاثة أوضاع مترافقة مع نظام "الشفافية"، كما تعمل سماعات البلوتوث مع ثلاثة برامج ترميز صوتية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وتتمع السماعة الجديدة بغطاءا مطاطيا لينا، لذا من المؤكد أن تحسن الأطراف المطاطية من ميزة عزل الضوضاء.
ومن الممكن أن تحتفظ العلبة بقدرات الشحن اللاسلكى، بالإضافة إلى سعة البطارية 500 ميللى أمبير على غرار سماعات "Mi Air 2 Pro".
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