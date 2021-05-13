عادات المصريين.. أطعمة أساسية فى أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - ويفضل الكثير من المصريين تناول بعض الأطعمة فى صباح أول أيام عيد الفطر، منها الشاى باللبن والكشرى والرنجة والفسيخ، لصعوبة تناولها فى رمضان كونها تسبب العطش خلال ساعات الصيام.

ويبدأ كثيرون يومهم بتناول الشاى بلبن وحلوى العيد (الكعك والبيتى فور والغُريبة وغيرها)، ولكن يبدأ آخرون يومهم بتناول الكشرى والفسيخ والرنجة، لانتظار تناولها بعد صيام 30 يوما عنها فى رمضان.

-الشاى باللبن:

يعد من المشروبات الأساسية الواجب تناولها فى صباح أول أيام عيد الفطر، للانقطاع عنه طوال شهر رمضان للصوم خلال ساعات النهار والذى يراه الكثير أنه من أحد العوامل التى تحسن المزاج مع بداية اليوم بالإضافة إلى فوائده الصحية، ويتناولون بجانبه حلوى العيد.

-الكشرى:

يعتبر واحد من أبرز الأطعمة التى تميز عيد الفطر والتى يلجأ إليها الكثير من المصريين، لاشتياقهم له طول شهر رمضان، لما يسببه من الشعور بالعطش وخصوصا خلال فصل الصيف.

-الفسيخ والرنجة:

تزامنت احتفالية شم النسيم مع أيام الصوم فى رمضان، وقرر الكثير من المسلمين تأجيل تناوله حتى العيد، لذلك تعتبر من الوجبات الأساسية خلال عيد الفطر.

ويجب عدم الإفراط عند تناول الفسيخ والرنجة، للوقاية من الإصابة بالنقرس الذى يسبب التهاب المفاصل وفقدان القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، كما يعمل "الفسيخ" على إفراز سموم قاتلة والتعرض للتسمم الغذائى وضعف الجهاز المناعى.

لذا تشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة والكشرى زحاما كبيرا خلال أيام عيد الفطر، ويجب وقتها الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، والتى منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وتعقيم اليدين جيدا عند التعامل بالنقدية، والامتناع عن مصافحة اليدين أو التقبيل والأحضان.