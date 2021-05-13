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تسلا توقف قبول المدفوعات باستخدام «البيتكوين».. والعملة المشفرة تنخفض 12%

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أ ش أ 2021-05-13 12:35 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن إيلون ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، أعلن توقف الشركة عن قبول المدفوعات باستخدام عملة "البيتكوين" المشفرة.

ووفقًا لـ"سى إن إن" أرجعت الشركة ذلك لأسباب بيئية، وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 12% بعد هذا القرار من شركة تسلا، وانخفضت العملة المشفرة "البيتكوين" إلى حوالى 50 ألفًا و900 دولار أمريكى.

وأشار ماسك إلى التكلفة البيئية المرتفعة للعملة المشفرة كسبب لهذه الخطوة، بعد شهور من التفاؤل بشأنها.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن الشركة قلقة بشأن الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفورى لتعدين البيتكوين والمعاملات، وخصوصا الفحم.

وبدأت "تسلا" فى قبول بيتكوين لشراء سياراتها الكهربائية فى مارس، ما أعطى أقدم العملات المشفرة وأكثرها شعبية دفعة كبيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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