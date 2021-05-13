ووفقًا لـ"سى إن إن" أرجعت الشركة ذلك لأسباب بيئية، وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 12% بعد هذا القرار من شركة تسلا، وانخفضت العملة المشفرة "البيتكوين" إلى حوالى 50 ألفًا و900 دولار أمريكى.
وأشار ماسك إلى التكلفة البيئية المرتفعة للعملة المشفرة كسبب لهذه الخطوة، بعد شهور من التفاؤل بشأنها.
وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن الشركة قلقة بشأن الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفورى لتعدين البيتكوين والمعاملات، وخصوصا الفحم.
وبدأت "تسلا" فى قبول بيتكوين لشراء سياراتها الكهربائية فى مارس، ما أعطى أقدم العملات المشفرة وأكثرها شعبية دفعة كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسلا توقف قبول المدفوعات باستخدام «البيتكوين».. والعملة المشفرة تنخفض 12% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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