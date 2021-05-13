بسبب حجمها .. ماسة تباع فى مزاد مقابل 38 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ويطلق على تلك الماسة ذات اللون البنفسجى، اسم "ساكورا" أى باليابانية أزهار الكرز.

وستعرض تلك الماسة النادرة الأسبوع القادم فى "كريستيز" إحدى مزادات هونج كونج مقابل 38 مليون دولار، وفقا لشبكة "سى إن إن".

ووضع الحجر النادر على خاتم بلاتينى، وصُنف أنه لا تشوبه شائبة داخليا، حيث وصف أيضا بأنه "fancy vivid"، وهو مقياس للون حققته نسبة 4% فقط من الألماس الوردى.

ويسبب حجم الماسة جعلها اكتشافا غير عاديا، إذ أشارت "كريستيز" إلى أن أقل من 10% من الماس الوردى يزن أكثر من خمس قيراط، وقد تحطم "ساكورا" الرقم القياسى لأغلى ماسة بنفسجية وردية تُباع فى مزاد.