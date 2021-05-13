صور.. ازدحام شديد أمام دور السينما بوسط البلد

جدة - نرمين السيد - وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها فى أيام عطلة عيد الفطر المبارك فى التاسعة مساءً، إعمالًا بالقرارات الحكومية التى أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا.

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