سيجنال يطرح ميزة جديدة بشأن تقنية الصور

جدة - نرمين السيد - وقدمت أحدث الإصدارات التجريبية من تطبيق سيجنال، والذى يحمل إصدار رقم v5.11.0، خيارا جديدا لإرسال الصور عبر التطبيق بدقة 4K، وفقا لموقع "android police". وتساهم تلك التقنية فى توفيرة الجودة العالية والدقة للوسائط المتبادلة عبر منصته، دون الحاجة إلى ضغط الملفات مثلما يحدث فى تطبيق "واتساب". وللاستفادة من ميزة تطبيق سيجنال، يجب على المستخدم عند إرسال صورة جديدة يجب النقر فوق أيقونة الصور فى أسفل اليسار الشاشة وتحديد خيار عالى لإرسال صور بدقة 4K. وكان تطبيق سيجنال Signal، قد احتل قائمة تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شيوعًا أوائل العام الجارى، بعد زيادة قاعدة مستخدميه فورا إعلان تطبيق واتساب عن سياسة خصوصيته الجديدة، حيث يدعم تقنية التشفير من طرف إلى طرف لجميع المحادثات.

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