صحيفة إسبانية: هناك شيء ما فى مصر يسحرنا جميعا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "ليبرداد ديجيتال" الإسبانية، أن مصر من أفضل الوجهات السياحية المفضلة فى العالم لهذا العام، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدول الأوروبية لاستعادة السياحة بعد أزمة كورونا، تعتبر مصر من أبرز الدول المنافسة للحصول على أكبر عدد من السياح.





وقالت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن "مصر ليست فقط مجرد أرض الفراعنة والأهرامات، ولكنها حضارة الألفية المتقدمة، مع اختراعات كبيرة كانت فى عهد الفراعنة وتستمر حتى الآن، وتابعت: "هناك شيء ما فى مصر يسحرنا جميعا، أساطيرها المذهلة عن الفراعنة، والقصص التوراتية على ضفاف النيل، والاكتشافات الأثرية المذهلة لمقابر الفراعنة التى تم الإعلان عنها بضجة كبيرة، وأفلام المغامرات مثل إنديانا جونز التى أوصلتنا إلى زمن سحرى من الألغاز والاكتشافات.. وبالطبع أهراماته المهيبة". وأضافت أن هناك فى مصر 10 أماكن لابد من زيارتها، أولها الأهرامات وأبو الهول وسقارة وتمثال رمسيس الشهير، وقلعة صلاح الدين الأيوبى، وسوق خان الخليلى، والمتحف المصرى، والأقصر ومعبد الكرنك، واسوان حيث الرحلات النيلية والمعابد الأثرية، ثم يأتى البحر الأحمر بكل ما يحمله من مناظر رائعة الجمال. وأكدت الصحيفة أن هناك العديد من الشركات السياحية فى أوروبا بدأت بالفعل تنظيم رحلات إلى مصر لمدة تصل إلى أسبوع تقريبا.

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