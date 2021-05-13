على مدى 7 أعوام..  اعتداء 29 رجلا على قاصر فى حادث يهز بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الفتاة (13 عاما)، تعرضت للاستغلال الجنسى على مدى 7 أعوام مستمرة على يد 29 رجلا.

وأوضحت أن غالبية الجرائم المزعومة حدثت فى كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع فى منطقة برادفورد.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما.

وأبرزت كذلك أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 عاما و65 عاما.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيجرى تقديم المتهمين أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومى 7 و9 يوليو المقبل.

هذا وتم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم.