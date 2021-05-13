جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الفتاة (13 عاما)، تعرضت للاستغلال الجنسى على مدى 7 أعوام مستمرة على يد 29 رجلا.
وأوضحت أن غالبية الجرائم المزعومة حدثت فى كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع فى منطقة برادفورد.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما.
وأبرزت كذلك أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 عاما و65 عاما.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيجرى تقديم المتهمين أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومى 7 و9 يوليو المقبل.
هذا وتم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على مدى 7 أعوام.. اعتداء 29 رجلا على قاصر فى حادث يهز بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.