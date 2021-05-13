إنستجرام تعلن عن خدمة جديدة.. إليك طريقة تفعيلها

جدة - نرمين السيد - وكتبت إنستجرام والتى تضم أكثر من مليار مستخدم حول العالم، عبر تويتر: "أضيفوا ضمائر منفصلة إلى ملفاتكم الشخصية".. هذه الخانة الجديدة التى يمكن ملؤها "بعد الاسم وقبل اسم العائلة والنبذة الشخصية" اختيارية، ويمكن للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يريد أن يظهر الضمير المنفصل الذى يريده على صفحته العامة أو لمتابعيه فقط.

طريق اختيار الضمير على إنستجرام



على سبيل المثال، يمكن لأى شخص يعرف عن نفسه بأنه امرأة أن يظهر الضمير المنفصل "هى" على صفحته.

كما يمكن استخدام تعريف محايد جنسيا "هم"، وهو خيار آخذ فى التوسع فى الولايات المتحدة ويستعين به الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم بأنهم غير منتمين إلى أى من الجنسين.

وتلجأ تطبيقات متزايدة إلى هذا الخيار فى مسعى لعدم إقصاء بعض الفئات الاجتماعية، وفى كبرى المدن الأمريكية، نشرت بعض المتاجر ملصقات عليها رسائل تدعو إلى "عدم التكهن مسبقا بالضمائر المنفصلة المستخدمة للتعريف عن موظفينا".

وفى الشركات وحصص التدريس الجماعية، بات يطلب بصورة متزايدة من الموظفين أو المشاركين أن يعرفوا عن أنفسهم بالاسم والضمير المنفصل المصاحب له.