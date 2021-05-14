لاستبعادها تطبيق تابع لـ«إنتل».. جوجل تواجه غرامة بقيمة 102 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - فرضت هيئة تنظيم المنافسة فى إيطاليا غرامة قدرها 102 مليون يورو على "جوجل" لاستبعادها تطبيقا للتنقل الإلكترونى طورته شركة "إنتل" على نظام " أندرويد" عملاق التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.





وقالت الهيئة المنظمة، اليوم الخميس، إنه على مدى عامين لم يتم السماح لشركة "جيوس باس" "JuicePass" التابعة "لإنتل" بالعمل بنظام التنقل الإلكترونى - وهو نظام يسمح باستخدام التطبيقات بأمان فى السيارات - مما قلص استخدامه بشكل غير عادل مع تفضيل خرائط "جوجل".

يذكر أن شركة "جيوس باس" "JuicePass" تتبع شركة "أكس إنتل" "Enel X"، التابعة لشركة "إنتل" للحلول الإلكترونية، حيث يقدم التطبيق للمستخدمين خدمات البحث عن أماكن محطات شحن المركبات الكهربائية وحجزها وموضعها على الخرائط والطرق الموصلة لها.

وأوضحت الهيئة المنظمة أن السلوك المتنازع عليه يمكن أن يؤثر على تطور التنقل الإلكترونى فى مرحلة حاسمة .. مع آثار سلبية محتملة غير مباشرة على نمو سوق السيارات الكهربائية (EV)".

وأعلنت "هيئة تنظيم المنافسة فى إيطاليا، فى بيان لها، عن غرامة إساءة استغلال مركز مهيمن، حيث طلبت من "جوجل" إتاحة الفرصة لشركة "جيوس باس"(JuicePass).

وقال متحدث باسم جوجل فى إيطاليا إن جوجل "لا توافق" على قرار هيئة مكافحة الاحتكار وستفحص الوثائق لتقرير خطواتها التالية.

وأضاف أن هناك الآلاف من التطبيقات المتوافقة مع "نظام التنقل الإلكترونى" لـ"جوجل" بهدف تمكين المزيد من المطورين من إتاحة تطبيقاتهم بمرور الوقت".

كما أكد أن العملاق الأمريكى يتمتع بمكانة مهيمنة تسمح له بالتحكم فى وصول مطورى التطبيقات إلى المستخدمين النهائيين من خلال نظام "أندوريد" ومتجر التطبيقات "جوجل بلاى" .