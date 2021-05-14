صور- الفساتين الكاجوال.. أبرز أزياء موضة ربيع وصيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وتسعى الفتيات فى رحلة بحث حول أبرز الإطلالات التى تزيد من تألقهن فى موسم الصيف، حيث عادت من جديد موضة الملابس المقلمة سواء كانت بالطول أو العرض.
وتنتشر السراويل الواسعة التى تجمع بين الشعور بالشياكة والراحة والبساطة، وتتميز تلك البناطيل بأرجلها الواسعة وتنتشر تلك الموضة فى ربيع وصيف 2021، كما أنه يتناسب مع مختلف الخروجات سواء أماكن العمل أو السهرات والخروجات المسائية.
وتسيطر الملابس الرياضية على صيحات الموضة فى صيف 2021، والتى يمكن التألق بها فى أى مكان كنوع من التجديد وخصوصا عند ارتدائها مع بنطلون كلاسيك أو توب من الشيفون أو الدانتيل.
ونجحت صيحات cut out فى فرض سيطرتها على مختلف قطع الملابس فى ربيع وصيف 2021، كما تلتقى الفساتين الكاجوال رواجا كبيرا فى صيف 2021 ويمكن تنسيقها مع الأحذية الرياضية أو صمدل بسيط للحصول على مظهر عصرى أنيق.
وتعتبر التنورة من القطع المهمة التى يجب أن تتوافر فى خزانة كل فتاة، فهى تساعد فى الحصول على مظهر عصرى أنيق بالإضافة إلى الشعور بالحرية وسهولة الحركة.
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