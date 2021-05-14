شركة روسية تبتكر جهاز يكشف عن المتفجرات خلال 5 ثوانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "روستيخ" مؤسسة التكنولوجيا الروسية التابعة لـ "شفابى" أن ذلك الجهاز الذى سماه المخترعون باسم "سيجمينت جاما" يتمكن من كشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة خلال 5 ثوانى. وقال أوليج يفتوشينكو، المدير التنفيذى لـ "روستيخ" أن الجهاز يقوم بفحص الهواء فى المكان الذى يوضع فيه بصفة مستمر، حيث لا تقل فعاليته عن 99.8% بقدرته الفائقة على الكشف عن تلك المواد حال وجودها. ومن الممكن الاستعانة بذلك الجهاز فى محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وغيرها، وفقا لـ "سبوتنيك".

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