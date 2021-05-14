صور.. ميلا كونيس وإطلالاتها البسيطة والأنيقة

جدة - نرمين السيد - وتألقت ميلا فى عالم الأزياء والموضة، ولم تكتفى بذلك بل انضمت إلى مجال التمثيل واشتهرت بأدوارها فى المسلسل التليفزيونى "هذا عرض السبعينات" عند تجسيدها دور جاكى بوركهارت، وفيلم "نسيان سارة مارشال".

بدأت ميلا حياتها الفنية عند بلوغها التاسعة من عمرها، وكانت تحضر وقتها دورس التمثيل بعد المدرسة، وبدأت بعدها تظهر فى بعض الإعلانات المطبوعة والكتالوجات وبعض إعلانات التليفزيون لبعض منتجات الأطفال، كما شاركت فى عرض أزياء "جيس" لملابس الأطفال.

تحرص عارضة الأزياء كونيس على مشاركة متابعيها لأبرز أزيائها، وتنال إعجابهم لجمال ملامحها وقوامها الرشيق.