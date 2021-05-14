واتساب يطور ميزات جديدة منها ترحيل الدردشة

جدة - نرمين السيد - وطور واتساب ميزة جديدة تسمى "ترحيل الدردشة chat migration"، والتى تسمح للمستخدمين التخلص من القيود الخاصة بنقل البيانات عبر أنظمة التشغيل، والسماح لهم بنقل الدردشات والرسائل بسهولة بين نظامي أندرويد وiOS، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "geo news".

وتتوفر ميزة ترحيل الشات فى التحديث المستقبلى من تطبيق واتساب، وتساهم فى نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم بين هواتف أندرويد وآيفون، من أجل الاستغناء عن تطبيقات الجهات الخارجية التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بـ "واتساب".

وتسهل ميزة واتساب الجديدة من نقل دردشات تطبيق التراسل بين نظامى أندرويد وiOS.

كما يعمل تطبيق واتساب أيضا على تطوير وطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتغيير بعض الألوان داخل التطبيق، وفقا لـ WABetainfo.