جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن هلال القمر الجديد كان قريبًا مع كوكب عطارد أمس، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ بعد غد.

وأضاف أنه يوم الاثنين المقبل سيكون كوكب عطارد فى أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة مدير عام الجمعية الفلكية بجدة - فى بيان أصدره اليوم - أنه لرؤية الكواكب الصخرية "عطارد والزهرة والمريخ" يفضل أن يكون الأفق خاليًا من العوائق مثل الأشجار والمبانى القريبة، ومن أفضل الأماكن لهذا الغرض الشواطئ البحرية أو السهول المفتوحة أو المرتفعات على جبل أو مبنى شاهق.

ولفت إلى أنه بجانب ظهور تلك الكواكب فى السماء، سينضم هلال القمر إلى اللوحة الكوكبية الجميلة، ويلاحظ أن كوكب الزهرة لايزال منخفضًا جدًا فى السماء، ولكن يوما بعد يوم يرتفع فى السماء وستكون رؤيته اسهل فى وقت لاحق من الصيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة.. الكواكب الصخرية تزين السماء ويمكن رؤيتها بالعين المجردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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