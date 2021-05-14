تويتر تتيح ميزة جديدة للبحث داخل الرسائل المباشرة لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "ذا فيرج" التقنى إن المنصة أتاحت لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد شريط بحث خاص بالرسائل المباشرة DM.

ويأتى ذلك بعد عامين تقريبًا من ظهور شريط البحث لأول مرة على نظام تشغيل آى أو إس.

وتتضمن الميزة الجديدة إظهار المحادثات القديمة وحتى الكلمات الفعلية التى كتبتها فى تلك المحادثات وذلك فى وقت لاحق العام الجارى، ومن الممكن حاليا البحث عن أسماء الأشخاص الذين تحدثت إليهم فقط.

وقالت منصة تويتر فى تغريدة: "لقد جلبنا شريط البحث فى الرسائل المباشرة إلى أندرويد ونطرح إصدارا محسنا يتيح لك البحث عن جميع الرسائل القديمة وليس الأحدث منها فقط".