تقارير أمريكية: برمجيات الفدية الخبيثة لم تؤثر على برنامج التطعيم

جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن مسؤول الخدمات الصحية الأيرلندية قوله إن هناك "هجوم فدية كبير" على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتأثر برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى أيرلندا، وسيتم المضى قدمًا فى المواعيد كما هو مخطط لها، لكن تم إلغاء الاتصال بوابة التسجيل لتلقى اللقاح.

كما أنه لا يمكن للأطباء أيضًا تحويل الأشخاص لإجراء اختبارات كورونا، لذلك تم إخبار المرضى باستخدام مراكز الاختبار بدون حجز مسبق.

يأتى ذلك فى أعقاب هجوم إلكترونى كبير على خط أنابيب كولونيال فى الولايات المتحدة أدى إلى شلّ أنظمة توصيل الغاز فى الولايات الجنوبية الشرقية.

وقالت شركة "توشيبا" إن الشركة كانت ضحية لهجوم برمجيات الفدية.

برامج الفدية هى نوع من البرامج الضارة التى تم تصميمها لمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر. ويطالب المتسللون بدفع فدية - عادةً ما تكون عملة مشفرة - مقابل استعادة الوصول للبيانات.