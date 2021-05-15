صور.. فساتين سهرة مناسبة للعيد

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جدة - نرمين السيد - وقدمت دور الأزياء، عددا من الفساتين التى تناسب سهرات العيد، بالإضافة إلى ملائمتها لحالة الطقس الحالى، حيث تميزت فساتين هذا العام بالألوان المبهجة والتى تناسب فصل الربيع.
ومن الفساتين الأنيقة أيضا والتى تساعد فى الحصول على مظهر عصرى، والحرية وسهولة فى الحركة، هى فساتين التنورة والتى تعطى الفتاة إطلالة ساحرة.
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