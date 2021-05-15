وزارة الاتصالات تشارك فى صياغة وثيقة التوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى صياغة وثيقة التوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، والتى تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى ومنها بناء القدرات والحوكمة والمسؤولية والإنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ الهامة.





وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيات البازغة، لا سيما الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، والمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المشاركة فى المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية لمناقشة دور هذه التكنولوجيا فى القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العمل على توحيد المواقف الإقليمية تجاه قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعى ذات الأولوية، فى إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأوضحت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، أن مصر أيدت الوثيقة بعد قيام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بالإعلان عن إصدارها والتى تتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا فى جميع مناحى الحياة وتحقيق التحول الرقمى، لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميا للدول المقرة بوثيقة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، كما ساهمت مصر بترجمة لنسخة من التوصية إلى اللغة العربية لإضفاء البعد الإقليمى لها ولتعزيز المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدول.

يأتى ذلك فى إطار العمل على دعم الجهود الوطنية للتنمية باستخدامات الذكاء الاصطناعى، وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر الدولية فى مجال الذكاء الاصطناعى والدفع بسبل التعاون الإقليمى والدولى ودعم عدد من المبادرات الدولية فى هذا المجال، لا سيما فى القضايا المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى وآثره على وظائف المستقبل.