بدون عنوان.. بيع لوحة مستطيل أزرق بـ 38 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فإن العمل الفنى الذى يبدو بسيطا، والذى يعتبر على نطاق واسع على أنه تحفة فنية مؤثرة، بيع فى مزاد علنى فى دار كريستيز بمدينة نيويورك.
وتعد تلك اللوحة الأخيرة التى أنجزها روثكو قبل أن يموت منتحرا فى العام 1970.
ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين فى الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه اسما برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من المستطيلات والمربعات.
وقالت إميلى كابلان، من دار كريستيز: "لوحة روثكو قبل الأخيرة، بدون عنوان، تقدم رؤية فاصلة للألوان المتوهجة والبراقة، وتمثل ترنيمة رنانة مضيئة تلخص ببلاغة روح عمل حياة الفنان".
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