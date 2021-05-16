أفضل طريقة لتجفيف الجسم بعد الاستحمام

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "ميديكفورم" رأياً لخبراء التجميل، يقول بعدم صواب تجفيف الجسم بالمنشفة فهى تؤدى إلى تدمير ما حققه الاستحمام من فوائد، حيث يقوم الماء بالترطيب الطبيعى للجسم.



ويقول الخبراء إن هدف الاستحمام تنظيف البشرة وترطيبها وإزالة البكتيريا الضارة للجسم، وأن أقصى حد للتجفيف هو وضع المنشفة على الجسم بلطف.

ويؤكد الأطباء أنه عندما يكون الجلد رطباً يكون أكثر فاعلية في الاحتفاظ بحاجز من المكونات الطبيعية بما فى ذلك البكتيريا المفيدة، والتى تعمل بمثابة حاجز مناعى ضد العديد من مسببات الأمراض، كما أن الجلد يعمل كالإسفنجة ويقوم بامتصاص ما على سطحه من مواد.

يتلف الماء الحار خلايا الكرياتين الموجودة على البشرة، فحسب رأى الخبراء، فأنت لا تحتاج إلى الغسل بالماء الساخن فهذا ضار، ودرجات الحرارة المرتفعة تسبب جفاف الجلد بسرعة أكبر وتفاقم الأمراض بما فى ذلك الأكزيما والحكة والالتهابات.