أسهل طريقة لعمل الكباب الهندى الحار

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الموضوع نستعرض أسهل طريقة لتحضير الكباب الهندى. المقادير - نصف كيلو لحم مفروم - 6 حبات طماطم (مقشرة ومقطعة إلى مربعات، كبيرة الحجم) - 2 حبة بصل (مفروم شرائح) - 6 فصوص ثوم (مفروم شرائح) - 1 حبة فلفل أخضر (مفرومة شرائح بالطول) - 1 حبة فلفل أحمر (مفرومة شرائح بالطول) - نصف ملعقة زنجبيل صغيرة (مطحون) - نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة - ربع ملعقة قرفة صغيرة - ملعقة كبيرة صلصة طعام - نصف ملعقة ملح صغيرة - ملعقتان زيت نباتى طريقة التحضير تحمير الثوم والبصل حتى يصبح طرياً وشفافاً، ثم نضيف حبات الطماطم وتترك على النار لمدة 30 دقيقة. نخلط اللحم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونصنع منها كرات صغيرة. نضيف باقى التوابل من الفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة إلى الطماطم، ونضيف الملح والفلفل الأحمر. نضيف عصير الطماطم والفليفل الأحمر والأخضر، ونطهو لمدة 15 دقيقة ثم ترفع عن النار. ننقل الخليط إلى صينية فرن ونضع عليها كرات اللحم، وتترك بالفرن لمدة 45 دقيقة على درجة 180 مئوية. نوزع ما تبقى من الصوص على الطبق عند التقديم ويقدم إلى جانب الأرز.

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