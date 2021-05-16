جوجل تتيح الوضع الداكن لمحرك بحثها على أجهزة سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع التقنى إلى أن إطلاق الميزة الجديدة فى البداية سيكون على نظامى التشغيل ويندوز 10 وماك.
وكان الوضع المظلم متاحًا بالفعل على تطبيق جوجل على الأجهزة المحمولة، لكن أجهزة سطح المكتب لم تتضمن تلك الميزة فى السابق، حيث تم الإعلان عن اختبار تلك الميزة لأول مرة فى شهر ديسمبر من العام الماضى.
ووفقا للموقع التقنى "إذا نشرت جوجل الوضع المظلم على جهازك، فسترى إشعارًا يخبرك بأن الخيار متاح الآن.. إذا لم يصل إليك هذا الإشعار، فمن الممكن تنشيط السمة الجديدة يدويًا بالانتقال إلى صفحة جوجل الرئيسية، ثم فى الأسفل فى “الإعدادات” و“إعدادات البحث”، والضغط على ”المظهر“، سيتيح لك ذلك الاختيار من بين 3 خيارات: المظهر الافتراضى للجهاز أو المظهر الداكن أو المظهر الفاتح".
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