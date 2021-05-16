تويتر بلو.. خدمة مدفوعة جديدة للتراجع عن التغريدات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقنى فإن الخدمة الجديدة تسمى "تويتر بلو"، وتبلغ تكلفة الاشتراك فيها 2.99 دولار شهريًا، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات الإشارات المرجعية. يذكر أن منصة تويتر أصدرت عددًا كبيرًا من إعلانات المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع الماضية، حيث قامت بتحديث تحذيراتها من التغريدات التى يُحتمل أن تكون مسيئة، وتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل فى خلاصات المستخدمين، وإضافة القدرة لمستخدمى أندرويد على البحث ضمن الرسائل المباشرة، وطرحت ميزة الإكرامية Tip Jar للسماح للمستخدمين بتقديم تبرعات لبعض صناع المحتوى والصحفيين والخبراء والمؤسسات غير الربحية.

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