صور- الفستان الجينز.. أحدث صيحات الموضة فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وقالت مجلة "Elle" فى تقرير لها إن الفستان الجينز يتربع على عرش موضة الصيف عذا العام ليمنح المرأة إطلالة عملية تنطق بالرقة والأنوثة، مثل الياقة اللافتة للأنظار والفيونكة والأكمام المنتفخة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان الجينز يأتى بقصة قصيرة أو متوسطة الطول "ميدى"، ويتألق بدرجات الأزرق الكلاسيكية أو يكتسى باللون الأسود الفخم أو اللون الأبيض ذى الطابع الصيفي. ويمكن تنسيق الفستان الجينز مع حذاء رياضى أو حذاء الإسبادريل الصيفى للحصول على إطلالة كاجوال، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع صندل فخم.

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