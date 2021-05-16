فيديو- قط بـ7 أرواح.. يسقط من الدور الخامس وينجو من الموت بعد حريق ضخم

جدة - نرمين السيد - ويظهر مقطع الفيديو القط وهو ينجو بنفسه من الحريق، ومواصلته المشى بطريقة هادئة فى الخارج. ونال الفيديو استحسان عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والذين أكدوا على أن القطط بـ"7 أرواح".

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