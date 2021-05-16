جدة - نرمين السيد - وكشفت الدار أن السترة بيعت بما يزيد عن 20 مرة عن سعرها الذى كان متوقع بيها به، حيث كان من المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار.
يذكر أن السترة قد ارتدتها جانيت جاكسون أثناء أداء أغنية "ريذم نيشن" عام 1990.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مزاد علنى.. شقيقة مايكل جاكسون تبيع سترتها مقابل 81 ألفا و250 دولارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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