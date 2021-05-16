فى مزاد علنى.. شقيقة مايكل جاكسون تبيع سترتها مقابل 81 ألفا و250 دولارا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدار أن السترة بيعت بما يزيد عن 20 مرة عن سعرها الذى كان متوقع بيها به، حيث كان من المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار.

يذكر أن السترة قد ارتدتها جانيت جاكسون أثناء أداء أغنية "ريذم نيشن" عام 1990.