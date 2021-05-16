صور- بيع حقيبة يد رجالية على شكل طائرة بسعر خيالى

جدة - نرمين السيد - المجموعة الغريبة صممها الأمريكى فيرجيل أبلوه، وتعرضت لكثير من الانتقادات أبرزها أنه يثقل إبداعاته بالكثير من الأفكار والمفاهيم الغريبة. وجاءت حقيبة اليد على شكل طائرة مزينة، بعدة أشكال مختلفة.

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