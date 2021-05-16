فلكيًا .. عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة سيكون يوم الاثنين والموافق 19 يوليو المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.





ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442 هجريا الموافق 9 يوليو "يوم الرؤية" فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة، وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين "10 - 15 دقيقة"، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين "4 - 35 دقيقة".

وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الإثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.