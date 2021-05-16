فيديوجراف - ظواهر فلكية تزين سماء مصر حتى نهاية مايو

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى يستعرض " دوت الخليج" أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين الأيام المتبقية خلال مايو: 17 مايو .. كوكب عطارد فى أقصى استطالة له حول الشمس 19 مايو .. القمر فى التربيع الأول لشوال 1442 هجريًّا 24 مايو .. كويكب إنترامينا فى تقابل مع الأرض والشمس 26 مايو .. خسوف كلى للقمر يستمر 5 ساعات ودقيقتين 28 مايو .. اقتران كوكبى الزهرة وعطارد 30 أو 31 مايو .. اقتران القمر مع كوكب زحل

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