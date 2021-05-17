القومى للطفولة يُحبط 5 زيجات لأطفال خلال أيام عيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل تلك الوقائع من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وتوفير كافة سبل الدعم لرفع الخطر عنهن.

وقالت السنباطى إن الحالة الأولى كانت بمحافظة الغربية حيث عزم والدة الطفلة "س" ، والتى تبلغ من العمر 15 عامًا، والمقيمة بالمحلة الكبرى، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك أول أيام عيد الفطر، وعلى الفور تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والتى قامت ببحث الشكوى والوقوف على الواقعة المقدمة والتى ثبت صحتها وقامت باستدعاء الأم وتم تقديم جلسة مشورة أسرية خاصة بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، وفى هذا السياق تم تحرير محضر بالواقعة بمركز المحلة الكبرى، ووقعت والدة الطفلة على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.



وأوضحت السنباطى أن الواقعة الثانية كانت لطفلة تبلغ من العمر 16 عامًا مقيمة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، حيث قامت الجدة للأب بالإبلاغ عبر خط نجدة الطفل وطلب التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة " م "، والتى تعتزم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية التى قامت ببحث البلاغ وبتبينها صحة الواقعة قامت بتحرير المحضر بمركز المحلة الكبرى وتم استدعاء الأم والخال، وتم تقديم جلسة مشورة أسرية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال ووقعا على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه بمتابعة الطفلة تبين إصرار والدة الطفلة على إتمام إجراءات زفافها وذلك ثانى أيام العيد، وفى هذا السياق باشرت نيابة مركز المحلة الكبرى الجزئية إجراءاتها حيث قامت باستدعاء والدة الطفلة ووقعت إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.



وأشارت السنباطى إلى أن البلاغ الثالث ورد لخط نجدة الطفل مفاده قيام أسرة الطفلة "ص"، البالغة من العمر 16 عامًا، والمقيمة بمركز بسيون قرية صا الحجر محافظة الغربية، باتخاذ إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك ثالث أيام عيد الفطر، وبالتحقق من صحة الواقعة أفادت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية بصحتها، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز بسيون بتحرير محضر بمركز بسيون، وقد وقع والدها إقراراً وتعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه وبمتابعة اللجنة لحالة الطفل لتقديم الدعم اللازم تبين سير والد الطفلة فى إتمام إجراءات زفافها فى الموعد المحدد، حيث تم إبلاغ نيابة مركز بسيون الجزئية والتى باشرت إجراءاتها، وقامت باستدعاء والد الطفلة ووقع إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية ووجهت النيابة العامة لمالك قاعة الأفراح أمرًا، بعدم التصريح بإقامة حفلات عرس يكون أحد أطرافها طفلاً لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.

وكانت الواقعة الرابعة بشأن قيام والد الطفلة "د" البالغة من العمر 17 عامًا ، و المقيمة " المنيا – مركز المنيا"، والذى قرر تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك ثانى ايام عيد الفطر، حيث تم إحالة البلاغ إلى إحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 والتى قامت بدورها بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة المنيا، ووقع والدها إقرار و تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.



وكان البلاغ الخامس بشأن قيام المأذون " ع " بتحرير عقد زواج للطفلة "أ"، والتى تبلغ من العمر 16 عامًا، والمقيمة بمركز ملوى محافظة المنيا، والتى قرر والدها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، حيث تم إحالة البلاغ إلى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل والتى قامت بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة ملوى، ووقع والدها إقرار تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.



ووجهت الدكتورة سحر السنباطى الشكر إلى النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام ونيابة اسئتناف طنطا "نيابتى مركز المحلة الكبرى وبسيون الجزئتين"، ونيابة اسئتناف بنى سويف "نيابتى مركز المنيا، وملوى الجزئيتن" على سرعة الاستجابة لبلاغات المجلس بشأن حالة تلك الفتيات الأطفال وإصدار قرارها بما يتفق والمصلحة الفضلى لهن، كما توجهت بالشكر أيضا لوزارة الداخلية على الجهود المضنية التى تقدمها لحماية الأطفال.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون المثمر والوثيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة فيما يخص حماية الأطفال من جميع المخاطر التى يتعرضون لها، مشيرة إلى أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا فى سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.



كما وجهت السنباطى الشكر أيضاً إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية ولجنتيها الفرعيتين لحماية الطفولة "بمدينة المحلة الكبرى، وبسيون"، وبالشكر أيضاً للجمعية الشريكة بالمنيا" على مجهوداتهم وعملهم وتعاونهم الذى لا يتوقف فى رصد جميع حالات التعرض للخطر، والتدخل اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال تتعرض له.

وأضافت أن المجلس مستمر فى التصدى لمثل هذه الممارسات الضارة وانتهاكات الطفولة، وإبلاغ الجهات المعنية عنها، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات المجلس وهى خط نجدة الطفل 16000، والذى يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.