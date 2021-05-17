بركان أيسلندا الثائر جمال طبيعى يستقطب آلاف الزوار

جدة - نرمين السيد - سواء كانت هناك جائحة أو لا، فإن العالم لن يقف مكتوف الأيدى أمام ما يحدث فى أيسلندا، ولا شيء يضاهى فرحة الخروج لمشاهدة أول ثوران لبركان، يحدث فى شبه جزيرة ريكجان منذ نحو 800 عام.





وبحسب "يورو نيوز"، لن تمنع الإجراءات الوقائية الصارمة التى وضعتها أيسلندا التى يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، المواطنين والسياح من التوافد إلى ضواحى العاصمة، ريكيافيك، للاستمتاع بهذه المشاهد الطبيعية الخلابة. واستيقظ بركان "فاغرادالسفجال"بعد سبات دام قرابة 6000 عام، واسم البركان يعنى بالأيسلندية "جبل الوادى الجميل". وبعد أكثر من ثمانية أسابيع على ثورانه لا يزال بإمكان جميع المتوافدين إلى ريكيافيك، على بعد 32 كيلومترًا، أن يروا توهج الحمم البركانية الحمراء المتصاعدة من البركان، والتى تصل أحيانًا إلى مئات الأمتار.

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