جوازة الموت .. وفاة عريس متأثرا بـ كورونا بعد 5 أيام من الزفاف

جدة - نرمين السيد - منذ أن جاء كورونا وهذا الفيروس الفتاك طالما يكون سببا فى تفريق الأحبة، حتى من كان فى أسعد لحظات حياته، حيث توفى "عريس" فى الهند، بعد 5 أيام فقط من زفافه، نتيجة إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، ما دفع الحكومة الهندية إلى إجراء الفحوصات لجميع المعازيم ممن حضروا الفرح.





وكان سانجاى كومار ناياك، البالغ من العمر 26 عامًا قد تزوج فى 10 مايو الماضى، وهو من مواليد قرية دورجاديفيبادا الخاضعة لسلطة مركز شرطة راجانيكا فى الهند، ولم يدرك العريس إصابته بـ كورونا إلا بعد أن ساءت حالته. كورونا فى الهند وبعد أيام من زفافه فارق العريس الحياة فى منطقة أوديشاس كيندرابارا، ما دفع السلطات إلى إجراء اختبارات فيروس كورونا لجميع الحاضرين فى حفل الزواج، حيث تتزايد المخاوف من تحوله إلى تفشى فائق. وظهرت على ناياك، الذى عاد من بنجالورو من أجل زواجه، أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وثبتت إصابته بفيروس كورونا فى 13 مايو الماضى، حيث دخل فى عزلة منزلية ولكن بعد أن ساءت حالته، تم نقله إلى مستشفى خاص فى بوبانسوار، حيث توفى متأثراً بالعدوى فى 15 مايو.

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